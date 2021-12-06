Нижегородская училка Татьяна Гартман отчитала Анастасию Ивлееву за ошибки в речи. В своем Instagram-аккаунте Гратман рассказала, как надо правильно произносить и употреблять слово «бухгалтер».
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