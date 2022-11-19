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Как получить кредит для малого бизнеса

Как получить кредит для малого бизнеса

Для получения кредита на развитие малого бизнеса с нуля потенциальный бизнесмен должен доказать организации-кредитору, что его идея сможет принести доход, а также нужно соблюсти все условия кредитования, которые выставляет такая организация.

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