Как получить кредит для малого бизнеса

Для получения кредита на развитие малого бизнеса с нуля потенциальный бизнесмен должен доказать организации-кредитору, что его идея сможет принести доход, а также нужно соблюсти все условия кредитования, которые выставляет такая организация.
Для получения кредита на развитие малого бизнеса с нуля потенциальный бизнесмен должен доказать организации-кредитору, что его идея сможет принести доход, а также нужно соблюсти все условия кредитования, которые выставляет такая организация.
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