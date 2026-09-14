Джорджи Мелони в роли Остапа Бендера

В субботу, 12 сентября, премьер Италии Джорджи Мелони заявила, что ради политических и избирательных расчетов («электоральной выгоды») не пойдет на уступки, не откажется от поддержки Украины и не станет заключать союзы с силами, выступающими против Киева.