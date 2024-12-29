БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А фальсификация простая:"сотни тысяч бюллетенней для молдаван в Росмии превратились в сотню,тоесть людям не позволили...Молдавский «майда...
  • Eduard
    Гуцул адекватная девушка!Молдавский «майда...
  • Сергей Храмов
    На базе беспилотника вертолетного типа весом от 5 и более кг., можно изготовить ликвидатор беспилотников врага. Устан...Войска беспилотны...

«Брат заплати»

«Брат заплати»

Со времени публикации статьи, вызвавшей определенный отклик, «А нужна ли нам вообще эта Абхазия?», прошло не так уж и много времени, но ситуация, мягко говоря, изменилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Все можно решить. Сделать расчеты на необходимое количество поставлять электроэнергии для населения с учетом их генерирующих возможностей и поставлять не более расчетной величины. Официально опубликовать расчет, а если они будут ее использовать на майнинговых компаний, то пусть сам народ решает со своими воровскими кланами свои проблемы. Хватит оказывать &quot;гуманитарную&quot; помощь воровским кланам за счет России и ее народа. В России своих нищих стариков хватает, которые не живут, а выживают благодаря &quot;заботе&quot; о них своей власти....
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх