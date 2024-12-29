«Брат заплати»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Все можно решить. Сделать расчеты на необходимое количество поставлять электроэнергии для населения с учетом их генерирующих возможностей и поставлять не более расчетной величины. Официально опубликовать расчет, а если они будут ее использовать на майнинговых компаний, то пусть сам народ решает со своими воровскими кланами свои проблемы. Хватит оказывать "гуманитарную" помощь воровским кланам за счет России и ее народа. В России своих нищих стариков хватает, которые не живут, а выживают благодаря "заботе" о них своей власти....