В Варшаве начался суд над журналистами, обвинившими Навроцкого в сутенерстве

Президент Польши Кароль Навроцкий подал иск в районный суд Варшавы с требованием защитить личные права после публикации информационного ресурса Onet, объявившего о его возможной связи с сутенерством в прошлом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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