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На Wildberries стало в 2 раза меньше недобросовестных заказов благодаря ИИ

На Wildberries стало в 2 раза меньше недобросовестных заказов благодаря ИИ

За счет применения более 300 новых ИИ-моделей на Wildberries в 2024 году число регистраций мошенников на маркетплейсе сократилось в 4 раза, а количество недобросовестных заказов – в 2 раза, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

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