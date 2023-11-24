Нагиев вернулся на федеральное ТВ после выхода в цветах украинского флага

Дмитрий Нагиев пропал на долгий срок. У зрителя не было возможности наблюдать за творчеством любимого актера на протяжении месяцев, но на днях страна узнала о том, что артист решился вернуться в профессию и вновь отхватил для себя хорошую роль.
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