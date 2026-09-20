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Mariska Hargitay Had A Starring Role In A Massively Popular '80s Primetime Soap Opera

Mariska Hargitay Had A Starring Role In A Massively Popular '80s Primetime Soap Opera

Mariska Hargitay has been playing Olivia Benson on Law & Order: SVU for about as long as anyone can remember - but what was she up to before that?Mariska Hargitay has been playing Olivia Benson on Law & Order: SVU for about as long as anyone can remember - but what was she up to before that?.

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