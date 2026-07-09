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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гави: «Мне нравится Джастин Бибер, если он споет в финале ЧМ, будет еще лучше. Но мы хотим пробиться туда вне зависимости от того, выступит он там или нет»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави рассказал о своем отношении к музыке Джастина Бибера.

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