Активные граждане помогли обновить в Москве более 500 общественных пространств

Цифровой портал "Активный гражданин" действует в российской столице с 2014 года. За это время там прошло более шести тысяч голосований, а более 500 из них были посвящены вопросам благоустройства городских общественных пространств.
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