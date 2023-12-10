Страны G7 активно борются с мошенничеством и организованной преступностью

Страны Группы семи (G7) приняли решение активнее бороться с современными видами мошенничества. Об этом сообщил глава Национальной комиссии общественной безопасности Японии Ёсифуми Мацумуре после трехдневных встреч в городе Мито (префектура Ибараки).
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