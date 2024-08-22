SHAMAN рассказал об истории создания песни-посвящения «Отец»

В День Государственного флага, 22 августа, заслуженный артист России, автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представил новую концертную программу «Победа!» и новые потенциальные хиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии