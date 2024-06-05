За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 08-20 в Родниках на проезде Садовый 47-летний водитель автомобиля «Хендай Элантра» при выезде с второстепенной дороги совершил наезд на электровелосипед «Фуши» под управлением 67-летнего мужчины, который после медицинского осмотра оставлен на месте.
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