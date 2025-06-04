Константин Бондаренко: Зеленский и глупые «шайбы»: как Стамбул подставил украинского «лидера»

Почему встреча в Стамбуле вызвала столь острую реакцию у Зеленского? Как передача 6000 тел украинских военных ставит под сомнение стратегию ВСУ в Курской области? Что на самом деле означает сокращение числа «похищенных» детей с 20000 до 320? Последняя встреча в Стамбуле вызвала бурную реакцию у Зеленского.
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