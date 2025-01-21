VK и НИУ ВШЭ запускают Школу информатики, физики и технологий в Петербурге

Набор на программы бакалавриата и магистратуры будет открыт в 2025 году VK Education и Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге запускают образовательные программы для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта.
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