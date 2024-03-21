«Главный враг весенних покупателей». Мартовская цена севастопольских новостроек выросла на 23,58%

Эксперты компании «Этажи» рассказали «Известиям», что в марте 2024 года Москва, Санкт-Петербург и Краснодар оказались в лидерах по снижению средней стоимости квадратного метра на первичном рынке -на 2,2%, 2,1% и 0,8% соответственно.
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