Еврокубок. «Бахчешехир» примет «Манресу», «Тренто» – «Хемниц 99» и другие матчи

«Бахчешехир» сыграет с «Манресой», «Тренто» встретится с «Хемницем 99». Еврокубок Регулярный чемпионат Группа А Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 2-0, Арис Греция – 2-0, Дертона Италия – 1-1, Ригас Зелли Латвия – 1-1, Сан-Пабло Бургос Испания – 1-1, Сивулвс Германия – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-2, Ле-Ман Франция – 0-2.
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