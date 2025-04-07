Из бригад ВСУ сбежали более 16 тысяч дезертиров: Карта специальной военной операции на Украине на 7 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПо данным на конец марта 2025 года, из рядов Вооружённых сил Украины сбежали свыше 16,3 тысяч военнослужащих.