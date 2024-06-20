Москва и Пхеньян договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В Вашингтоне и Брюсселе напряглись

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР, длившийся два дня, накануне завершился. Встреча российского лидера с председателем КНДР Ким Чен Ыном прошла на высшем уровне в теплой и дружественной обстановке.
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