Москва и Пхеньян договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В Вашингтоне и Брюсселе напряглись

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Несекретные материалы

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Государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР, длившийся два дня, накануне завершился. Встреча российского лидера с председателем КНДР Ким Чен Ыном прошла на высшем уровне в теплой и дружественной обстановке.

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