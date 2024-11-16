НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орловские новости

1 подписчик

В ОГУ им. Тургенева прошло заседание экспертного Совета ВАК

В ОГУ им. Тургенева прошло заседание экспертного Совета ВАК

14 ноября впервые на базе Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева прошло выездное заседание экспертного Совета по машиностроению, металлургии и металловедению Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх