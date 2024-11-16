В ОГУ им. Тургенева прошло заседание экспертного Совета ВАК

14 ноября впервые на базе Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева прошло выездное заседание экспертного Совета по машиностроению, металлургии и металловедению Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования РФ.
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