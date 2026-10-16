Эксперты компаний «Хайтэк Девелопмент» и NF Group выяснили, что спорт, общественное питание и дополнительное образование формируют основное ядро инфраструктурного ретейла и занимают около 58% коммерческих площадей в элитных жилых комплексах Москвы.
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