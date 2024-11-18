Прокуратура оспорит приговор посредника в деле экс-замглавы Барнаула Шеломенцева

Ранее Сергею Щукину суд дал пять лет условно со штрафом 2 млн рублей Прокуратура Алтайского края оспорит решение суда по делу бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который был посредником в даче двух взяток экс-заместителю мэра города Антону Шеломенцеву.