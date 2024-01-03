Власти Ирана заявили о роли США и Израиля в теракте в Кермане

Мощные взрывы остановили траурное шествие в районе кладбища иранского города Керман, где похоронили погибшего в 2020 году генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касема Сулеймани.
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