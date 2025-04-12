В ЕС станет на одну страну больше. И это не Украина

Eduard

Это юессмыслено,людей дурачат.Вы прекрасно сейчас видите что Европу создали для войны с Россией! Типичней ший пример.В Европе конечно не ожидали так быстро с Россией воеватьно это было запланировано! Идти в Европу,что записаться в армию!