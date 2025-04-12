Исландия проведет референдум о вступлении в Евросоюз, заявила в интервью Euronews премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир.
В ЕС станет на одну страну больше. И это не Украина
Комментарии
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Eduard
Это юессмыслено,людей дурачат.Вы прекрасно сейчас видите что Европу создали для войны с Россией! Типичней ший пример.В Европе конечно не ожидали так быстро с Россией воеватьно это было запланировано! Идти в Европу,что записаться в армию!
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18 час.
Eduard
Единое Европейское....Стадо!
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17 час.
Игорь Васиков
Расширение европомойк не накормит крыс...
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13 час.
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