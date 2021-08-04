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В Симферополе отремонтируют ковидные палаты - строителям выдадут маски

В Симферополе отремонтируют ковидные палаты - строителям выдадут маски

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Во втором симферопольском клиническом роддоме, который в настоящее время перепрофилирован под коронавирусный госпиталь, до конца года проведут капитальный ремонт системы вентиляции помещений.

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