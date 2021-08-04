В Симферополе отремонтируют ковидные палаты - строителям выдадут маски

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Во втором симферопольском клиническом роддоме, который в настоящее время перепрофилирован под коронавирусный госпиталь, до конца года проведут капитальный ремонт системы вентиляции помещений.