Мечта США о сверхсложном оружии так и не сбылась. Но денег в нее вбухали немерено. Теперь американцы гибнут в дорогих "игрушках"

Эра сверхсложного оружия, о котором мечтали в США, так и не наступила, пишет RS. Вашингтон выделил огромные суммы, но конвертопланы Osprey не смогли заменить вертолеты, боевые корабли LCS не в состоянии покинуть порт приписки, а боеспособность парка F-35 составляет всего 30%.