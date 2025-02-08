Володин: заемщик не будет платить по договору, если не было «периода охлаждения»

Для более точной идентификации человека при оформлении займа необходимо будет указывать ИНН.Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в телеграм-канале о поправках к законопроекту, направленному на борьбу с кредитным мошенничеством.
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