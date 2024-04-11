Иммунолог Волчков: ключевое лекарство от ожирения еще рано продавать без рецепта

Препарат "Оземпик" (и его российские аналоги "Семавик" и "Квинсента") зарекомендовал себя как средство, способное затормозить эпидемию ожирения, однако делать его безрецептурным препаратом еще рано из-за возможных побочных реакций и неправильного применения, рассказал "Газете.
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