Иммунолог Волчков: ключевое лекарство от ожирения еще рано продавать без рецепта

Препарат "Оземпик" (и его российские аналоги "Семавик" и "Квинсента") зарекомендовал себя как средство, способное затормозить эпидемию ожирения, однако делать его безрецептурным препаратом еще рано из-за возможных побочных реакций и неправильного применения, рассказал "Газете.