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Джастин Сан восстановил работу криптофонда Tron Foundation перед следующим слушанием по иску от SEC

Джастин Сан восстановил работу криптофонда Tron Foundation перед следующим слушанием по иску от SEC

Криптовалютный фонд Tron Foundation, который был закрыт в апреле 2023 года, неожиданно возобновил свою деятельность, как сообщает Protos, ссылаясь на Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования Сингапура (ACRA).

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