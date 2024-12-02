Как Россия может ответить на ввод натовских «миротворцев» на Украину

Как сообщает Служба внешней разведки России (СВР), для замораживания вооруженного конфликта с целью подготовки ВСУ к возобновлению войны впоследствии на Западе рассматривают сценарий ввода на территорию Украины своих так называемых «миротворцев».
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