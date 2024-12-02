БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 369 подписчиков

Как Россия может ответить на ввод натовских «миротворцев» на Украину

Как Россия может ответить на ввод натовских «миротворцев» на Украину

Как сообщает Служба внешней разведки России (СВР), для замораживания вооруженного конфликта с целью подготовки ВСУ к возобновлению войны впоследствии на Западе рассматривают сценарий ввода на территорию Украины своих так называемых «миротворцев».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
В случае ввода, долбить придется и тех и других, поскольку с Россией такой ввод западных войск ни кто согласовывать не собирается.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх