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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Запорожского ЛО МВД России на транспорте посетили труженицу тыла ВОВ

Сотрудники Запорожского ЛО МВД России на транспорте посетили труженицу тыла ВОВ

Накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники Запорожского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями администрации Новониколаевского сельского совета Мелитопольского района, посетили труженицу тыла Великой Отечественной войны Василенко Марию Захаровну в селе Новониколаевка.

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