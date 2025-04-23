Сотрудники Запорожского ЛО МВД России на транспорте посетили труженицу тыла ВОВ

Накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники Запорожского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями администрации Новониколаевского сельского совета Мелитопольского района, посетили труженицу тыла Великой Отечественной войны Василенко Марию Захаровну в селе Новониколаевка.
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