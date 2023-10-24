Bloomberg: Google отключил данные о дорожном движении в Газе в двух приложениях

Данные о дорожном движении в Израиле и секторе Газа отключили в приложениях Google Maps и Waze. По данным Bloomberg, компания Google пошла на такой шаг после обращения представителей Армии обороны Израиля на фоне подготовки наземной операции.
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