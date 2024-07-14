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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саутгейт о будущем в сборной Англии: «Сейчас неподходящее время для решения. Команда в отличном положении в плане опыта и возраста»

Саутгейт о будущем в сборной Англии: «Сейчас неподходящее время для решения. Команда в отличном положении в плане опыта и возраста»

Англичане проиграли Испании в финале Евро-2024 (1:2). «Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения.

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