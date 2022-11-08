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Гран-при России. «Московские звезды». КМС. Пары выступят с короткими программами

Сегодня на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары покажут короткие программы в категории КМС.

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