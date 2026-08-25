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Токен DGrid AI подскочил на 93% после запуска децентрализованной ИИ-сети

Токен DGrid AI подскочил на 93% после запуска децентрализованной ИИ-сети

Токен DGAI от DGrid AI вырос почти в два раза в первый день торгов после запуска. Во вторник DGAI торговался примерно по $0,73, подорожав почти на 93% за предыдущие 24 часа, при рыночной капитализации около $110 млн.

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