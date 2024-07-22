Аппарат Уполномоченного в Хабаровском крае помог предпринимателю доказать необоснованность требований о возврате гранта на 25 млн. рублей

Между главой крестьянского (фермерского) хозяйства и министерством сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края было заключено соглашение о предоставлении из краевого бюджета гранта на развитие семейной животноводческой фермы.
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