Однажды в Болливуде. Обещать не значит построить: индийский бизнесмен анонсировал открытие ЖД-терминала в Перми

Новость от том, что долларовый миллиардер, уроженец Индии Викрам Пуния планирует построить в регионе терминал под контейнерные грузы, заставила поверить в то, что азиатские инвесторы готовы сменить западных.
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