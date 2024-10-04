NYT: Секретная служба США столкнулась с массовыми увольнениями из-за переработок

Секретная служба Соединённых Штатов в 2024 году оказалась в затруднительном положении. Как в пятницу, 4 октября, сообщило издание The New York Times, причиной такой ситуации стала серьезная недостаточность кадров, что было вызвано массовыми добровольными увольнениями агентов в последние годы.