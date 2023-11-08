Вы неправильно накачиваете зимние шины! Эту ошибку совершают многие

Перепад температур, долгое хранение, нюансы эксплуатации оборудования на шиномонтажке, а также многие другие тонкости, мешающие верно выставить давление в зимних шинах при «переобувке» – обо всем этом рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.