Вы неправильно накачиваете зимние шины! Эту ошибку совершают многие

Перепад температур, долгое хранение, нюансы эксплуатации оборудования на шиномонтажке, а также многие другие тонкости, мешающие верно выставить давление в зимних шинах при «переобувке» – обо всем этом рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.
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