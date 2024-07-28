В РФ хотят ограничить время ненормированной работы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет 29 июля на рассмотрение депутатов проект закона, который предполагает ограничение время ненормированной работы 120 часами в год, сообщает ТАСС.
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