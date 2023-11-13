Стало известно, когда в Северодвинске сустят на воду атомный крейсер "Князь Пожарский"

"Севмаш" оределилось с датой вывода из эллинга и спуска на воду атомной подводной лодки "Князь Пожарский"Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Пожарский", который строят на северодвинском предприятии "Севмаш" совсем скоро спустят на воду.