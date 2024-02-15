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Дональд Трамп-младший: Путин предпочитает слабого Байдена Дональду Трампу

Дональд Трамп-младший: Путин предпочитает слабого Байдена Дональду Трампу

Старший сын 45-го американского президента и кандидата в президенты США на выборах этого года Дональда Трампа Дональд Трамп-младший поделился в соцсетях неожиданными выводами относительно российского президента Владимира Путина.

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