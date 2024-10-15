Команда «Вести Крым» прошла курс по тактической медицине

Сотрудники ГТРК «Таврида» прошли курс по тактической медицине. На мастер-классе опытные инструкторы учили накладывать жгут при кровотечении, правильно оказывать помощь при ранении, в том числе осколочном.
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