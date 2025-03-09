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Тимошенко выступила с призывом немедленно прекратить конфликт на Украине

Тимошенко выступила с призывом немедленно прекратить конфликт на Украине

К немедленному прекращению огня в украинском конфликте призвала лидер украинской партии «Батькивщина», в прошлом премьер-министр Юлия Тимошенко 9 марта в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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