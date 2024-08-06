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Спрос на аренду квартир в столице продолжает расти, а предложений все меньше

Спрос на аренду квартир в столице продолжает расти, а предложений все меньше

Стоимость аренды в Москве растет: за год аренда столичного жилья подорожала примерно на треть, и это не предел Средняя цена аренды однушки в Москве выросла с 45 тысяч рублей до 64 тысяч рублей в месяц, двушки — до 111 тысяч рублей в месяц.

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