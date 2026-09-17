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Татар-информ

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В Казани наградили юных победителей Кубка Генпрокурора РФ по стрельбе из лука

В Казани наградили юных победителей Кубка Генпрокурора РФ по стрельбе из лука

Стоп-кадр видео пресс-службы Раиса РТ Заместитель Генерального прокурора России Сергей Табельский и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин наградили победителей и призеров V Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора России».

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