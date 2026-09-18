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Малкин — о будущем: «Если не смогу влиять на ход игры, уйду на пенсию»

Малкин — о будущем: «Если не смогу влиять на ход игры, уйду на пенсию»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что готов закончить карьеру после этого сезона, если поймет, что физические кондиции не позволяют ему выкладываться на все 100% и приносить пользу клубу.

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