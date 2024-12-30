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Царьград

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Дядю Юру расстреляли, как только вышел из дома: Жительница Селидово рассказала, как отступали ВСУ

Появились очередные свидетели зверств украинских военных в зоне СВО, в частности, в освобождённом в конце октября Селидове (ДНР).

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