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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о возможном трансфере Возиньи: «Ему 40 лет, зачем он нужен клубам РПЛ?»

Главный тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин не видит смысла в трансфере голкипера сборной Кабо‑Верде Возиньи в один из клубов РПЛ.

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