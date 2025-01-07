Tinkle Bell Не ограничиваясь Гренландией, руководитель которой сегодня в присутствии небезызвестного еврогинеколога заявил о необходимости освободиться от ига Дании (поговаривают, что, не в последнюю очередь, из-за демографической политики сюзерена, поддерживавшего с 1966 до 1970 установку внутриматочной спирали для девочек-​подростков https://t.