Трамп добрался до Северного моря

Tinkle Bell Не ограничиваясь Гренландией, руководитель которой сегодня в присутствии небезызвестного еврогинеколога заявил о необходимости освободиться от ига Дании (поговаривают, что, не в последнюю очередь, из-за демографической политики сюзерена, поддерживавшего с 1966 до 1970 установку внутриматочной спирали для девочек-подростков https://t.
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